Rio Maior S.C. x Atlético Ouriense pode ser o jogo do título

Rio Maior Sport Clube x Atlético Ouriense – 22/4/2017 – Estádio Municipal de Rio Maior

Riomaiorenses podem sagrar-se campeões da 2ª Divisão Distrital de Santarém em Juniores à 20ª jornada

Os juniores riomaiorenses estão à frente da classificação geral com 42 pontos e ambicionam a conquista do título.

O Atlético Ouriense soma 37 pontos. Embora com menos 5 pontos do que o Rio Maior Sport Clube (RMSC), matematicamente ainda pode ser 1º classificado… desde que ganhe pelo menos dois dos três jogos que lhe faltam (RMSC em Rio Maior; União de Santarém em Ourém e Águias de Alpiarça em Alpiarça) e os verde alvinegros percam os dois encontros que lhes restam da prova, sendo que um deles, no Estádio Municipal de Rio Maior, à 20ª jornada, já no próximo sábado, dia 22 de abril, será precisamente com o Ouriense.

Recorde-se que na 1ª volta do campeonato o Rio Maior Sport Clube foi a Ourém ganhar por 3-2.

Regista-se ainda, a título de curiosidade, que nem o Rio Maior Sport Clube nem o Atlético Ouriense jogaram na 19ª ronda (25 de março), o primeiro porque o adversário que lhe cabia era o Coruchense que desistiu do campeonato e o segundo porque estava de folga. Desta forma ambas as equipas chegarão ao grande jogo da 20ª jornada descansadas e prontas a “deixar a pele” no relvado do Estádio Municipal de Rio Maior!

Resumindo, ao Rio Maior Sport Clube, para se sagrar Campeão Distrital da 2ª Divisão de Santarém em Juniores à 20ª jornada basta vencer o Ouriense. Em caso de derrota ou mesmo de empate fica obrigado a ganhar em Ferreira do Zêzere onde realiza o seu último jogo deste Campeonato à 21ª jornada, no dia 6 de maio.

Sábado, dia 22 de abril, às 16 horas, no Estádio Municipal de Rio Maior dê o seu apoio aos juniores. Eles merecem!