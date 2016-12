Rio Maior Sport Clube vai a Fátima

Taça do Ribatejo de Juniores tem 1ª jornada da fase a eliminar em 21 de janeiro de 2017

A 1ª jornada da fase a eliminar da Taça do Ribatejo em Juniores, a ser cumprida em 21 de janeiro de 2017, coloca o Centro Desportivo de Fátima no caminho do Rio Maior Sport Clube, com o jogo a realizar-se no Campo João Paulo II em Fátima.

O Fátima é (em 18/12/2016) o 3º classificado do Campeonato Distrital de Juniores da 1ª Divisão de Santarém, com 21 pontos, 30 golos marcados e 9 sofridos. Por sua vez o Rio Maior S.C. é o 2º classificado do Campeonato Distrital de Juniores da 2ª Divisão de Santarém, igualmente com 21 pontos, também com 30 golos marcados mas apenas 7 sofridos sendo, de resto, a defesa menos batida do seu campeonato. Apesar da diferença de escalões é de esperar um jogo de “titãs” no âmbito do universo júnior da Associação de Futebol de Santarém.

Eis os jogos desta 1ª eliminatória da Taça do Ribatejo 2016/17: