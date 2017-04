Rio Maior Triatlo Clube, 3º por equipas na Amadora

Rio Maior Triatlo Clube, 3º por equipas no Biatle da Amadora

No passado dia 23 de abril o Rio Maior Triatlo Clube voltou a participar em mais uma etapa do Circuito Portugal Tour de 2017, desta vez realizada junto às piscinas da Reboleira na Amadora e que contou com a participação de mais de 230 atletas em representação de 16 clubes. O Rio Maior Triatlo Clube participou com 6 atletas conseguindo conquistar o 3º lugar por equipas, com Catarina Rodrigues a ficar no 1º lugar em Seniores, João Silva em 6º lugar em Sub 19, e no escalão de Sub17 os atletas de Rio Maior fizeram o pleno ocupando todos os lugares do pódio, com Gonçalo Oliveira a ficar no 4º lugar, Diogo Serralheiro no 3º, Xavier Adrião no 2º e Alexandre Ribeiro no 1º lugar.

No 4º Passeio de BTT de Manique do Intendente em complemento de treino

No dia 25 de abril a equipa de Rio Maior deslocou-se com 20 atletas às terras de Pina Manique para participar no 4º passeio de BTT de Manique do Intendente. Este evento contou com a participação de perto de uma centena de participantes divididos em 2 percursos e apesar de não ser uma modalidade a que estes atletas estejam habituados acabaram por ter excelentes resultados num passeio que tinha como objectivo servir para complemento de treino.

Assim, no percurso dos 25 km e no escalão de Juniores, Guilherme Lúcio acabou no 1º lugar do pódio seguido pelo seu colega de equipa Tomás Santos que ficou no 2º lugar acabando a prova no 24º e 30º lugar da geral, respetivamente.

Nos 50 km o atleta e treinador da equipa, Sérgio Santos, acabou por ficar no 6º lugar em VB e em 13º lugar na geral e no escalão de Juniores o clube de Rio Maior voltou a fazer o pleno ocupando novamente todos os lugares do pódio com o atleta João Silva que ficou no 5º lugar (36º geral), o Xavier Adrião no 3º lugar (25º geral), o Diogo Serralheiro no 2º lugar (22º geral) e Alexandre Ribeiro no 1º lugar do pódio (10º geral). Os atletas Eduardo Adrião, Catarina Rodrigues e Gonçalo Oliveira não acabaram a prova por motivos técnicos.

Texto e fotos: Fátima Ferreira