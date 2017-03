Rio Maior Triatlo Clube com Campeãs Nacionais no Cadaval

No Duatlo do Cadaval triatletas do Rio Maior Triatlo sagraram-se campeãs nacionais de grupos de idade

No passado dia 5 de março realizou-se a 17ª edição do Duatlo do Cadaval que contou com a participação de perto de duas centenas de duatletas. Esta prova visava apurar os novos campeões de grupos de idade.

O Rio Maior Triatlo Clube fez-se representar no Duatlo do Cadaval por duas atletas que vieram a dominar a prova acabando em 1º e 2º lugar na competição feminina, conseguindo assim:

a Ana Filipa Santos, o 1º lugar em absoluto e o título de Campeã Nacional de grupo de idade de duatlo em 35-39;

e a Kim Mangrobang, o 2º lugar em absoluto e o título de Campeã Nacional de grupo de idades em 25-29.

No mesmo dia realizou-se também uma prova aberta que contou com a presença do atleta Diogo Serralheiro que conseguiu, também ele, o 1º lugar do pódio numa prova que contava essencialmente como complemento de treino e que o atleta dominou inteiramente. Esta prova contribuiu para a sua preparação para a prova do fim de semana seguinte em Vila Real de Santo António.