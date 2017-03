Rio Maior Triatlo Clube em 9º na 1ª etapa da Taça de Portugal

Rio Maior Triatlo Clube: Alexandre Ribeiro chamado à Seleção Nacional de Juniores

No fim de semana de 18 e 19 de março de 2017 os atletas do Rio Maio Triatlo Clube estiveram em Castro Marim, no Algarve, para disputarem a 1ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo e o Campeonato Nacional de Clubes de Estafetas Mistas.

Na sábado, com a participação de mais de 300 atletas entre os quais os olímpicos João Pereira, Miguel Arraiolos, João Silva, Melanie Santos e Vanessa Fernandes estes atletas acabaram por impor um intenso nível competitivo desde o segmento de natação e ao longo de todo o percurso de ciclismo e de corrida, levando os jovens atletas de Rio Maior a experimentarem velocidade e dinâmicas de grupos a que não estavam habituados mas que mesmo assim conseguiram excelentes resultados com destaque para Alexandre Ribeiro que conseguiu alcançar o 3º lugar do pódio no escalão de cadetes, com Xavier Adrião a acabar em 12º lugar, seguido de João Campos na 13ª posição; Diogo Serralheiro ficou em 17º, Gonçalo Oliveira acabaria no 20º lugar apesar de ter tido alguns problemas técnicos com a bicicleta e de ter ficado lesionado, e João Silva conseguiu alcançar o 26º lugar.

Nos juniores, Dinis Pedrosa, após um pequeno período de paragem por doença, conseguiu o 20º lugar. Em V2, Martino Montez acabaria no 22º posto.

No sector feminino, Catarina Rodrigues em sub 23 acabou em 6º lugar e a atleta Kim Mangrobang no 4º lugar.

A nível coletivo, nesta Taça de Portugal a equipa do Rio Maior Triatlo Clube conseguiu o 9º lugar.

Ainda no sábado realizou-se uma prova aberta onde o jovem Alexandre Montez acabou por dominar toda a competição não deixando qualquer hipótese aos seus adversários, conquistando com bastante tranquilidade o 1º lugar do pódio.

No domingo deu-se lugar ao Campeonato de Clubes de Estafetas Mistas. Nesta prova as equipas compostas por quatro elementos, dois de cada género, percorreram entre si, vagas de 300 m de natação, 8 km de ciclismo e 2 km de corrida, num trabalho de equipa, com a vitória da equipa composta pelos atletas olímpicos Melanie Santos, João Silva, Vanessa Fernandes e João Pereira em representação do Sport Lisboa e Benfica e onde a jovem equipa do Rio Maior Triatlo composta por Kim Mangrobang, Xavier Adrião, Catarina Rodrigues e Alexandre Ribeiro acabou por conseguir o 11º lugar.

Fantástico fim de semana com excelentes resultados que levou à convocatória do jovem atleta Alexandre Ribeiro à Selecção Nacional de Triatlo em Juniores para representar Portugal na Taça da Europa de Triatlo que se vai realizar em Quarteira no próximo dia 2 de abril. Alexandre Ribeiro também está convocado para integrar um estágio com a Selecção Nacional após aquela prova.

Texto e fotos: Fátima Ferreira