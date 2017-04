Rio Maior vai ter Centro de Apoio aos Peregrinos

Dada a visita do Papa a Fátima Rio Maior cria Centro de Apoio aos Peregrinos

A Câmara Municipal de Rio Maior decidiu criar um Centro de Apoio para Peregrinos, para dar apoio àqueles que demandam Fátima por ocasião das comemorações do centenário das aparições e da visita do Papa Francisco ao Santuário.

É previsível um incremento acentuado de caminhantes em peregrinação, oriundos das mais diversas zonas do país.

“Este Centro de Apoio aos Peregrinos funcionará de 9 a 11 de maio junto da entrada sul da cidade, nas antigas instalações do Restaurante «O Minhoto», gentilmente cedidas pelos proprietários, e a sua localização será devidamente assinalada por sinalética a colocar no normal trajeto efetuado pelos peregrinos no concelho. Ao chegar ao Centro os peregrinos poderão encontrar diversos serviços de apoio, nomeadamente cuidados de enfermagem, massagem, área de repouso, apoio espiritual, utilização de balneários e reforço alimentar. A GNR terá seu cargo uma maior fiscalização e acompanhamento das rotas dos peregrinos, sensibilizando os condutores para a sua presença na zona, bem como aconselhando os caminhantes sobre a forma mais segura de percorrerem a sua rota”, dá a conhecer a autarquia em sua nota, acrescentando:

“A Câmara Municipal de Rio Maior e outras instituições da cidade disponibilizam também, à semelhança de anos anteriores, espaços para alojamento temporário e pernoita de peregrinos, que devem ser solicitados antecipadamente junto dos serviços da autarquia.”

A criação deste Centro “é a resposta e o auxílio mais adequado que podemos prestar aos muitos peregrinos que atravessam o nosso concelho em direção a Fátima, juntando este nosso esforço local ao da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para que todos alcancem em segurança e com saúde o seu destino”, considera a presidente do Município.

A iniciativa é coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e conta com a colaboração e parceria dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Guarda Nacional Republicana, Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Rio Maior, Centro de Saúde de Rio Maior, Paróquia de Rio Maior, Agrupamento de Escuteiros 403 de Rio Maior e de diversas outras entidades na disponibilização de meios e recursos para aquele espaço.