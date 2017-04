Rio Maior vai ter dois campos de Ténis e um de Padel

♦ Diva Cobra garante que a Desmor continua de boa saúde

Rio Maior vai ter dois courts de Ténis e um campo de Padel, assegurou ao jornal Região de Rio Maior, Diva Cobra, presidente do conselho de administração da Desmor, empresa pública municipal que gere o complexo desportivo da cidade.

Na verdade “o projeto prevê a possibilidade de construção, no futuro, de mais campos naquela zona da envolvente às Piscinas Municipais mas para já, nesta primeira fase vão ser construídos dois campos de Ténis e um campo de Padel”, especificou Diva Cobra. A referida zona é a que se observa na fotografia em baixo.

A Desmor estima fazer um investimento da ordem dos 70 000 euros na instalação dos dois campos de Ténis e do campo de Padel. “A Desmor continua de boa saúde, felizmente para todos”, comentou a presidente do conselho de administração a propósito deste novo investimento.

O Padel é jogado a pares utilizando raquetas e bolas apropriadas. O campo, retangular, tem 10 metros de largura por 20 de comprimento e uma rede ao meio e é totalmente fechado. Nos topos e em parte das laterais tem uma superfície em vidro ou em alvenaria. A superfície do campo pode ser em relva sintética, alcatifa ou betão poroso, sendo as duas primeiras as mais habituais.