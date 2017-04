Rio Maior viu + Teatro nas FRONTEIRAS…

+ Teatro deixou os espectadores à beira da introspeção nas FRONTEIRAS…

Quando começámos a ver espalhadas pela cidade pequenas malas de viagem abertas, como se tivessem sido recolhidas de alguma praia para onde o mar as rejeitara depois de arrombadas pelas vagas contra os rochedos, achámos a ideia interessante como chamariz para um espetáculo de teatro, fosse ou não fosse original. E resultou! O Cineteatro de Rio Maior ficou lotado para a estreia, no sábado, 11 de março.

FRONTEIRAS, a peça que o + Teatro levou ao palco deixou-nos no limiar da indignação, da revolta para com a inumanidade com que tantos lidam com quem se vê forçado ao êxodo pelas guerras, a barbárie, a fome… De repente, com a violência de um soco inesperado no estômago, percebemos que tínhamos sido colocados à beira da introspeção, do exame de consciência quanto às nossas ausências e omissões enquanto indivíduos ou comunidades, em relação a esse outro Mundo que também é o nosso mas que simples e felizmente tem estado adiado… desde a perda do império.

Se a lotação para o segundo espetáculo, a 18 de março, não estivesse esgotada, seríamos veementes a sugerir-lhe que fosse assistir à magnífica representação que fariam de FRONTEIRAS os atores amadores do grupo riomaiorense + Teatro, Adriana Nascimento, Alexandra Augusto, Ana Brites, Beatriz Costa, Bernardo Martins, Ilda Marques, Jéssica Santos, Joana Rogério, João Salmim, José Montez, Luís Reis, Mafalda Correia, Maria da Luz Paixão, Martim Loureiro, Melanie Madeira, Rita Roque, Sara Fragoso e Tomás Roque, com encenação de Daniela Amorim e Fernando Costa.

Talvez o + Teatro ponderasse ir além dos dois espetáculos pois era pena que este seu notável trabalho a raiar a perfeição em todos os parâmetros se esgotasse tão cedo…

Como se adivinhasse a nossa esperança, mesmo antes da publicação deste assunto no jornal Região de Rio Maior a 17 de março, o + Teatro agendou uma terceira sessão para abril… Mas é pena que a peça não seja vista por esse país fora, que haviam de gostar!

Texto e fotos: Carlos Manuel