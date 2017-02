RM Basket no Nacional de Sub 16 Masculinos

Campeão Distrital de Santarém e Castelo Branco em Sub 16 Masculinos

Por ordem alfabética, André Neves, Bruno Coelho, Bruno Martins, Cláudio, Diogo Antunes, Diogo Vieira, Duarte Carmo, Eduardo Fragoso, Gabriel, João Sabino, João Santos, Leonardo Brettes e Simão Almeida, com os treinadores Hélder Silva e Pedro Miguel foram os “heróis” que na época 2016/17 levaram o Rio Maior Basket (RM Basket) à conquista do título de Campeão Distrital de Basquetebol de Santarém e Castelo Branco em Sub 16 Masculinos.

A Final Four, para a qual se apuraram apenas equipas do distrito de Santarém, disputou-se no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior no dias 27, 28 e 29 de janeiro, verificando-se os seguintes resultados:

6ª feira, dia 27

– RM Basket 98-24 Santarém Basket;

– Chamusca Basket 53- -38 CD Torres Novas.

Sábado, dia 28

– Chamusca Basket 95-32 Santarém Basket;

– RM Basket 44-35 CD Torres Novas.

Domingo, dia 29

– CD Torres Novas 47-39 Santarém Basket;

– RM Basket 48-45 Chamusca Basket.

Vencendo a equipa da Chamusca na final da Final Four o Rio Maior Basket, além de se sagrar Campeão Distrital de Santarém e Castelo Branco ganhou o direito de participar no XXIX Campeonato Nacional da categoria, que de resto já está a disputar.

O resultado final de 48-45 frente ao Chamusca Basket reflete um jogo disputadíssimo taco a taco, e algo faltoso, até ao último segundo, com muitos nervos e a superação dos basquetebolistas do RM Basquetebol, especialmente a partir do 3º período, a recuperarem pontos no marcador até que no 4º período foram mantendo uma pequena vantagem (que chegaram a alargar até aos 5 pontos), sobre os adversários exceto por três ou quatro vezes, acabando por segurar firmemente os 3 pontos à maior nos instantes finais.

O Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior onde decorreu a Final Four, apresentava uma boa e ruidosa moldura humana a puxar pelas duas equipas, mais naturalmente pela da casa, com recurso a bombos e a participação da Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. Uma explosão de alegria celebrou a vitória riomaiorense. Seguiu-se a entrega de diplomas e medalhas às equipas, e da taça aos vencedores, tarefa a que foram chamados a presidente da Câmara, Isaura Morais e o vereador do Desporto, João Lopes Candoso.

Já com a noite a cair, a equipa do RM Basket numa viatura de caixa aberta, seguida por um cortejo de automóveis dos adeptos percorreu as principais artérias da cidade de Rio Maior festejando o título.

Parabéns aos jovens do RM Basket, aos seus treinadores, Hélder Silva e Pedro Miguel, e ao Clube.