Realizou-se em Rio Maior o I Estágio Integrado de Natação Adaptada e Águas Abertas.

Entre os dias 3 e 7 de julho, no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação, decorreu o primeiro estágio integrado de seleções de natação adaptada com seleções de natação em águas abertas.

Um estágio que incluiu nadadores das duas disciplinas com objetivos para as diversas competições internacionais – Europeus, Mundiais –, agendadas para a presente temporada. No grupo da Seleção Nacional de Águas Abertas estiveram dois atletas do Clube de Natação de Rio Maior, a riomaiorense Mafalda Rosa e o Tiago Campos, de Santarém, que estiveram acompanhados pelo seu treinador, Nuno Ricardo, também do Clube de Natação de Rio Maior.

“Inclusão não é uma palavra vã na Federação Portuguesa de Natação (FPN). Dentro das caraterísticas de cada deficiência, as palavras e também os atos estão consonantes com as exigências de cada área, tendo em consideração o nível de objetivos que estão definidos”, afirmou Rui Sardinha, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, para a área da natação adaptada e águas abertas.

A ideia foi “Promover um estágio onde os nadadores ditos normais e de alto nível, compartilham com os nadadores com diferentes níveis e áreas de deficiência e também de alto nível a sua história desportiva de sucesso, numa troca de experiências que sabemos será enriquecedora para todos e que garantidamente promoverá a busca do tão ambicionado sucesso”, acrescenta o dirigente para assumir de seguida: “Nadadores, treinadores e dirigentes sabem quanto o desporto é capaz de promover a integração das pessoas na sociedade, abrindo janelas de oportunidade para que todos se sintam mais orgulhosos e mais felizes no papel que desempenham enquanto atletas de alto rendimento da natação.”

“Estamos a trabalhar, seguindo a máxima de que todos somos iguais nas oportunidades e nos direitos, mas também nos deveres e nas responsabilidades. Não é fácil, mas sinto um empenhamento e uma sensibilidade que me apraz registar de todos, pessoas coletivas e individuais, a quem a FPN tem pedido a colaboração para ajudar a atingir os objetivos que estão definidos”, conclui Rui Sardinha.

Fonte: FPN