Roadshow Empreendedorismo chega a Rio Maior dia 13

NERSANT em digressão regional para dar a conhecer projetos de apoio ao empreendedorismo.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a percorrer o distrito de Santarém com uma carrinha equipada que lhe permite dar a conhecer os projetos de apoio ao empreendedorismo que tem disponíveis.

Esta digressão regional, que já percorreu feiras e sessões de empreendedorismo em Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Coruche, Santarém, Benavente, Mação, Abrantes, Constância, Tomar e Cartaxo, vai prolongar-se até ao final do verão, com paragens em dezenas de locais do distrito de Santarém.

Ainda durante este mês de julho, a carrinha de apoio ao empreendedorismo da NERSANT e a sua equipa, vão estar em Rio Maior (dia 13), na Chamusca (dia 14), no Entroncamento (a 18), em Ourém (a 21), em Samora Correia (a 26) e Salvaterra de Magos (a 27).

A passagem do roadshow tem o objetivo de fazer despertar a curiosidade da população para a temática do empreendedorismo e serve também para dar informação e esclarecer dúvidas a todos os interessados em todos os pontos do distrito.

No mês de agosto o roadshow continuará a percorrer outras localidades e nos meses de setembro e início de outubro irá focar-se nas Escolas e Politécnicos.

Este roadshow é uma iniciativa da NERSANT no âmbito do projeto RIBATEJO EMPREENDE cofinanciado pelo COMPETE2020, que visa promover o espírito empresarial no Ribatejo, através da dinamização e criação de atividades e ferramentas que permitam fortalecer o ecossistema empreendedor, no sentido de fomentar a cultura empreendedora, promover a geração de ideias inovadoras, capacitar os empreendedores e os seus projetos e assim promover e apoiar a criação de novas empresas nesta região.