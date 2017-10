S. João vai ter Espaço do Cidadão

S. João da Ribeira vai abrir o primeiro Espaço do Cidadão no concelho de Rio Maior.

Está para breve a abertura do primeiro Espaço do Cidadão, numa freguesia ou união de freguesias do concelho de Rio Maior, como é o caso da União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João.

Este Espaço do Cidadão fica instalado no edifício que acolhe os órgãos autárquicos locais – Junta e Assembleia de Freguesia – bem como serviços de interesse público como sejam um balcão de correios, a extensão do Centro de Saúde de Rio Maior, um amplo salão dotado de palco e um café-bar. Este míni complexo tem acesso direto ao Centro Escolar Poeta Ruy Belo. Sensivelmente em frente situa-se o Centro Social Paroquial de S. João Batista.

Para a instalação do Espaço do Cidadão, a Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João providenciou a adequada remodelação de uma divisão próxima do balcão de correios e dos serviços administrativos da autarquia.

Este Espaço do Cidadão servirá não só a população das duas freguesias em união mas também os habitantes de freguesias vizinhas ou quaisquer outros cidadãos.