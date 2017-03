Salarium distinguido pela Confraria do Fiel Amigo

Por ter confecionado o melhor prato de bacalhau em 2016

Restaurante Salarium foi distinguido pela Confraria do Fiel Amigo

A Confraria do Fiel Amigo realizou no sábado, 21 de janeiro, o seu primeiro almoço mensal de 2017. Teve lugar no Restaurante Salarium, nas Marinhas do Sal, precisamente aquele que a Confraria distinguiu pela confeção de um prato de bacalhau entre todos os restaurantes que visitou em 2016: um por mês.

José António, proprietário do Salarium, a quem o grão-mestre Filipe Neuparth entregou a distinção na presença da presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, agradeceu confessando a surpresa geral da casa quando souberam que tinham sido a escolha da confraria, dado ter sido a primeira vez que o prato do fiel amigo que lhes valeu o reconhecimento foi confecionado com “aquela atenção que se tem que ter”. Convidou a confraria a continuar a visitar o Salarium e aproveitou o ensejo para gabar os predicados gastronómicos das Salinas de Rio Maior que sempre que vão às Tasquinhas de Rio Maior ganham. Vai até organizar, numa parede do restaurante, uma galeria de fotografias dessas presenças naquele certame. Marisa mostrou até um quadro das Tasquinhas de 1990.

Isaura Morais manifestou uma ponta de orgulho pela distinção atribuída, dada a sua relação familiar com os proprietários.

Lida a ata, a ocasião foi ainda de sentida homenagem à memória de um confrade muito estimado e recentemente desaparecido: Jorge Neuparth.

