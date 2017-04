Santarém leva RTT a Amiais de Baixo

Sábado, 29 de abril vai-se Reabilitar Troço a Troço em Amais de Baixo

O Município de Santarém e a Junta de Freguesia de Amiais de Baixo promovem neste sábado, dia 29 de abril, a quarta ação de reabilitação do ano 2017.

A ação decorrerá num troço da ribeira de Amiais de Baixo (rio do Cabo), junto ao parque de merendas da Avenida 25 de abril em Amiais de Baixo, numa perspetiva de valorizar e devolver este recurso hídrico à população local, potenciando ainda o aumento da biodiversidade.

Esta ação contará, também, com a colaboração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e Jardim de Infância de Amiais de Baixo (APAB), do Clube Desportivo Amiense (CDA) e da Casa do Povo de Amiais de Baixo.

O Projeto RTT, promovido pela Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade (EMAS) do Município de Santarém, desde junho de 2012, contabiliza até à data 15 troços reabilitados e constitui-se como um dos vetores da Estratégia Pública para a Sustentabilidade dos Recursos Hídricos a Nível Local, tendo por objetivo sensibilizar e envolver os proprietários dos terrenos confinantes com linhas de água na perspetiva de, troço a troço, restabelecer a conetividade dos cursos de água.

Sendo um projeto de capacitação para a inovação na gestão sustentável da água, aliado à dinâmica criada de sustentabilidade local, posiciona o Município de Santarém como pioneiro e visionário em estratégias públicas inovadoras na proteção, conservação e melhoria da qualidade das massas de água – considera a autarquia scalabitana.