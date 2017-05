Santarém palco de Cortes e Lendas de 5 a 7 de maio

Santarém oferece Cortes e Lendas, de 5 a 7 de maio, para dignificar e valorizar o património e a história da cidade

Esta iniciativa, organizada pela VIVER SANTARÉM, Desporto e Lazer, EM, SA e pela Câmara Municipal, oferece diferentes momentos de animação através de representações teatrais, visitas guiadas, Pedy Paper Histórico-Cultural, momentos musicais, Feira de Artesanato e Mercado de Sabores, Recriação de Ceia Medieval, Cortejos, Festa da Cerveja Artesanal, Animação e Recriações Históricas, Malabarismo e Espetáculo de Fogo, Danças e Cantares, Demonstração de Falcoaria, Exposição de Aves, Caminhada Medieval e Cerveja Artesanal.

A organização acrescenta este ano a temática «Lendas», às «Cortes» dos anos anteriores, e durante os três dias apresenta momentos de animação/recriações históricas, que contam com a participação da Associação Josefa D’Óbidos, do Grupo Scalabitanus do Círculo Cultural Scalabitano, da Companhia de Teatro Vivarte, Centro Dramático Bernardo Santareno, Milites Sanguinária da Juventude Sanguedo, Curinga, Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura de Santarém, Finis Terrae da Associação CRBMV e dos Human’Art.

Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, as Cortes e Lendas têm início às 18h00, com o Auto de abertura do Mercado, que vai estar patente até às 02h00, no espaço exterior do Convento de S. Francisco. Os Claustros do Convento encerram às 00h00.

Das 18h00 às 02h00 há Feira de Artesanato e Mercado de Sabores (os claustros do Convento encerram às 00h00 e os espaços exteriores às 02h00).

Às 19h00, tem lugar uma sessão de esclarecimento sobre «As Cortes e as Lendas em Santarém», no interior da Igreja do Convento de S. Francisco. Esta mesa redonda vai debater os temas medievais da história da cidade e a desconstrução dos discursos lendários associados a Santarém, com base nas mais recentes investigações, a par duma reflexão sobre o teatro histórico e sobre a recriação histórica.

Pelas 21h00, tem início uma Caminhada Medieval, que teve inscrição prévia, com concentração às 20h30, no Convento de S. Francisco, para vestir traje medieval. O valor da inscrição incluiu: traje medieval, tapas e vinho no final da caminhada.

Às 21h30, há Cortejo Régio, com início na Casa de Portugal e de Camões (Ex-Presídio Militar).

Pelas 22h00, há Dança da Corte, pela Associação Josefa D’Óbidos e Malabarismo e Espetáculo de Fogo, pelos Human’Art, no exterior do Convento de S. Francisco.

Das 23h30 às 02h00, há Malabarismo com os Human’Art e Dança com o Povo, pela Associação Josefa D’Óbidos e Cerveja Artesanal, no exterior do Convento de S. Francisco.

No sábado, dia 6 de maio, das 12h30 às 02h00, volta a haver Feira de Artesanato e Mercado de Sabores (os Claustros do Convento encerram às 00h00 e os espaços exteriores às 02h00.

Às 10h30 realiza-se o Pedy Paper «Santarém na história e nas lendas», no Jardim Portas do Sol. Este Pedy Paper pretende, de forma lúdica, dar a conhecer a história de Santarém, particularmente centrada no período medieval, bem como na desmitificação de alguns aspetos das lendas da cidade. Será desenvolvido através de uma sequência de enigmas que vão apelar, tanto ao conhecimento da história de Santarém como à atenção prestada a pormenores do percurso que, normalmente, passam despercebidos.

Os interessados devem inscrever-se, através do e-mail: sergio.vieira@viversantarem.pt ou no local, no dia do evento. A participação é gratuita e há prémios para os 3 primeiros classificados.

Às 12h30, o Auto de abertura do Mercado volta a ter lugar no exterior do Convento de S. Francisco. A partir das 14h30, há animação com o grupo Curinga, nos Claustros e exterior do Convento de S. Francisco.

Às 16h30 há demonstração de Falcoaria, pela BirdControl, no exterior do Convento de S. Francisco e às 17h30, Cortejo para reunião Régia, com início na Casa de Portugal e de Camões (Ex-Presídio Militar), até ao Convento de S. Francisco.

A partir das 18h30 há animação de rua e Malabarismo com os Human’Art e com o grupo Curinga, no exterior do Convento de S. Francisco.

Às 21h00 tem lugar uma recriação de Ceia Medieval, na Igreja do Convento de S. Francisco e às 21h30 é contada a Lenda de Santa Iria e há animações diversas, na Igreja e Claustros do Convento de S. Francisco.

Das 23h30 às 02h00, a animação está a cargo do Grupo Curinga, pela Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura de Santarém, dos Human’Art, que apresentam Malabarismo e espetáculo de fogo e há Cerveja Artesanal, no exterior do Convento de S. Francisco.

No domingo, dia 7 de maio, das 12h30 às 21h00, há Feira de Artesanato e Mercado de Sabores. Às 12h30, decorre o Auto de abertura do Mercado, no exterior do Convento de S. Francisco.

Pelas 15h30, há animação com o grupo Curinga, nos Claustros e exterior do Convento de S. Francisco.

Às 16h00 tem início um Cortejo, que parte do Convento de S. Francisco em direção ao Largo Pedro Álvares Cabral.

Das 16h30 às 17h30, há animação de Rua, com Dança, a cargo da Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura de Santarém, no Largo Pedro Álvares Cabral e às 17h00, o Rei inaugura a Exposição «Santarém Cidade em Crescente», na Casa do Brasil.

Às 18h30 há Demonstração dos Treinos de Armas dos Cavaleiros do Conto, nos Claustros do Convento de S. Francisco.

Às 19h00 tem lugar a entrega de Prémios do Pedy Paper pela mão do Rei, que vai ser abrilhantado com Dança, pela Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura de Santarém, no exterior do Convento de S. Francisco.

Pelas 20h00 há animações diversas com o Grupo Curinga, da Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura de Santarém e com os Human’Art, que apresentam espetáculo de Malabarismo e de fogo, no exterior do Convento de S. Francisco, numa tenda da Associação Josefa D’Óbidos.

