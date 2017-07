Seleção para o Mundial de Atletismo de Londres

FPA já divulgou a lista de selecionados para o Mundial de Atletismo de Londres.

A Federação Portuguesa de Atletismo já divulgou a lista de selecionados para o Campeonato do Mundo de Atletismo, competição que decorre em Londres, de 4 a 13 de agosto.

Estão convocados os seguintes atletas:

Masculinos

David Lima (SL Benfica) – 100 e 200 metros

Ricardo Ribas (SL Benfica) – Maratona

Diogo Ferreira (SL Benfica) – Salto com Vara

Nelson Évora (Sporting CP) – Triplo Salto

Tsanko Arnaudov (SL Benfica) – Lançamento do Peso

Francisco Belo (SL Benfica) – Lançamento do Peso

João Vieira (Sporting CP) – 50 km marcha

Pedro Isidro (SL Benfica) – 50 km marcha

Femininos

Lorene Bazolo (Sporting CP) – 200 metros

Cátia Azevedo (Sporting CP) – 400 metros

Marta Pen Freitas (SL Benfica) – 1 500 metros

Sara Moreira (Sporting CP) – 10 000 metros

Carla Salomé Rocha (Individual) – 10 000 metros

Filomena Costa (A Jardim da Serra) – Maratona

Sara Catarina Ribeiro (Individual) – Maratona

Patrícia Mamona (Sporting CP) – Triplo Salto

Susana Costa (SL Benfica) – Triplo Salto

Irina Rodrigues (Sporting CP) – Disco

Lecabela Quaresma (SL Benfica) – Heptatlo

Ana Cabecinha (CO Pechão) – 20 km marcha

Inês Henriques (CN Rio Maior) – 50 km marcha

A seleção será liderada por Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, com a responsabilidade técnica a cargo do diretor técnico nacional, José Santos. Integram também a comitiva os treinadores Maria do Sameiro Araújo, Rui Ferreira, Jorge Miguel, Paulo Murta, Rui Norte, Pedro Pinto, Pedro Ribeiro, José Uva e Volodymyr Zinchenko. A equipa de apoio médica será liderada pelo Dr. Pedro Silva, integrando o fisioterapeuta Diogo Cunha e o massagista António Vieira.

A comitiva portuguesa tem a partida marcada de Lisboa para as 10 horas e 05 minutos do dia 1 de agosto, no TP366, com o regresso preciso à capital para as 13 horas e 55 minutos do dia 14 de agosto, no TP363.