Seleções de Natação do Brasil escolheram Rio Maior

Seleções de Natação do Brasil treinaram em Rio Maior para os Mundiais de Natação de Budapeste.

Antes de mais uma grande competição internacional, as Seleções Brasileiras de Natação e de Maratonas Aquáticas voltaram a escolher Rio Maior para a sua preparação. Depois de vários estágios nos últimos anos, neste mês de julho, antes dos Campeonatos do Mundo de Natação que já decorrem em Budapeste, o Complexo Desportivo de Rio Maior acolheu seleções que estão entre as melhores do mundo.

Para além da Seleção de Portugal ter naturalmente optado pelo Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação para os seus treinos, também os melhores nadadores do Brasil voltaram a Rio Maior. Entre os dias 25 de junho e 12 de julho decorreu o estágio da atleta Ana Marcela Cunha, uma das melhores do mundo em águas abertas e que na capital da Hungria já competiu e obteve três medalhas em águas abertas, uma de ouro nos 25 km e duas de bronze nas distâncias de 10 e 5 km. Esta popular nadadora esteve em Rio Maior com outros atletas do seu país, designando-se este grupo como a Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas.

Entre os dias 17 e 20 de julho estagiou em Rio Maior a seleção principal do Brasil. Mais uma vez Rio Maior foi a escolha desta equipa. Neste grupo estava um dos melhores nadadores do mundo, o César Cielo Filho, que já conhece bem a piscina, o Centro de Estágios e todos os serviços que Rio Maior proporciona para o alto rendimento desportivo. Refira-se que este nadador já conquistou duas medalhas olímpicas: em 2008, nos Jogos de Pequim, arrecadou uma medalha de ouro nos 50 metros livres, com um tempo de 21 segundos e 30 centésimos, e uma medalha de bronze nos 100 metros livres com um tempo de 47 sesgundos e 67 centésimos, para além de várias conquistas em Campeonatos do Mundo.