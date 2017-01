Semáforos na Ponte da Chamusca

A Ponte da Chamusca terá semáforos a partir de fevereiro, com carácter provisório

Para acerto de procedimento relativos à instalação do sistema de semaforização, agora com carater provisório, nos acessos à Ponte da Chamusca, na quarta-feira, 18 de janeiro, teve lugar nos Paços do Concelho da Chamusca uma reunião dos presidentes de Câmara da Chamusca e da Golegã, com representantes da Infraestruturas de Portugal, Comando Territorial da GNR de Santarém e postos territoriais.

A semaforização entrará em funcionamento em período experimental no início do mês de fevereiro e será testada em dias de nevoeiro competindo à GNR a sua ativação com o apoio, sempre que necessário, dos Serviços de Proteção Civil da Chamusca e Golegã, municípios que pretendem incrementar a segurança rodoviária e agilizar o tráfego na Ponte da Chamusca em dias de fraca visibilidade.

Os trabalhos a realizar são da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, em colaboração com os dois municípios.

“Esta é uma solução provisória, de forma a minimizar os transtornos causados sempre que se cruzam no tabuleiro da ponte veículos pesados e que obriga sistematicamente a intervenção da GNR”, comentou o edil chamusquense reafirmando que o seu executivo “continuará a desenvolver todos os esforços junto das entidades competentes para que haja uma solução definitiva e que passa pela construção de uma nova ponte”.