Seminário sobre cibersegurança nas Caldas da Rainha

Seminário sobre Cibersegurança marcado para 4 de abril no antigo polo da Universidade Católica em Caldas da Rainha

“Todos os dias inúmeras empresas são alvo de ataques informáticos! Já imaginou o que aconteceria se a sua empresa perdesse todos os dados que tem digitalizados?” – questiona-o a AIRO, entidade promotora deste seminário.

De facto, muitas entidades são alvo de ataques informáticos e nenhuma está livre de os sofrer, por isso a segurança informática assume-se como um assunto de maior relevo no quotidiano das empresas e instituições. A identificação de possíveis ameaças é fundamental para uma adequada proteção.

A AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste promove a realização deste seminário para proporcionar o debate das questões ligadas à cibersegurança, sensibilizando todos os utilizadores para as ameaças e ataques que comprometem a segurança de redes e sistemas informáticos.

O seminário realiza-se no próximo dia 4 de abril, pelas 14h15, no Auditório do Centro de Recursos Comunitários (antigo polo da Universidade Católica), em Caldas da Rainha, contando com a presença de peritos do CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA (CNCS), bem como de empresas de referência que atuam no sector da segurança da informação.

O evento é público, de inscrição gratuita, mas sujeito a registo prévio obrigatório.