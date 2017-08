Share diversity… stop radicalism com a H2O está prestes a começar.

Share diversity… stop radicalism é um dos projetos de maior dimensão em Portugal e na Europa, realizados com o apoio do programa Europeu ERASMUS + Juventude em Ação, envolvendo um tão grande grupo de participantes: entre 60 a 70!

Palco principal da ação: Arrouquelas, no concelho de Rio Maior.

Período: de 5 a 15 de agosto.

Share diversity… stop radicalism é mais um projeto internacional organizado e coordenado pela H2O – Associação de Jovens de Arrouquelas. Uma ação de grande dinamismo, em meio rural – Arrouquelas – e de grande impacte social junto da comunidade local.

“É um projeto único na nossa região e no país, que só acontece em Arrouquelas!” – sublinham os dirigentes da H2O.

Share diversity… stop radicalism é o tema, muito atual, deste projeto. Durante 10 dias os cerca de 60 a 70 jovens de 10 países europeus vão viver e interagir em conjunto em torno desse tema preocupante e por isso da maior atualidade que é o radicalismo no espaço europeu, reconhecendo-se a importância de valorizar a diversidade em todas as suas dimensões como o melhor caminho para o despistar. Nestes 10 dias, jovens de países tão distintos como Portugal, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Estónia Arménia, Lituânia, Ucrânia, República Checa, Macedónia e Geórgia irão provar que apesar de toda a sua diversidade cultural e religiosa conseguem trabalhar e viver em conjunto.

De 5 a 15 de agosto de 2017, a aldeia de Arrouqulas será o centro da educação não formal numa dimensão europeia, com a participação de convidados de várias áreas, desde a política e o desporto até à arte urbana e a música, passando pela educação não formal, a educação para a paz e a gastronomia, etc., com todos interagindo entre si e com a comunidade arrouquelense, abordando o tema da diversidade em todas as suas dimensões.

Durante a sua estada em Arrouquelas, os participantes dos vários países ficarão alojados em tendas militares cedidas pela Marinha de Guerra Portuguesa e armadas no Recinto de Festas da ARCA.

“Este projeto tem tudo para ser uma mais-valia para todos os jovens que nele participam, e também para contribuir para o combate à radicalização que se vai sentindo em determinadas áreas da sociedade, no espaço europeu”, considera a H2O.

Refira-se a propósito de mais este tipo de iniciativas, que em 2017 o Programa ERASMUS + faz 30 anos e que a H2O assume: “O nosso trabalho associativo é exemplo e parte do sucesso do Programa ERASMUS +.”