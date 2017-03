Sub 21 da Noruega estagiaram em Rio Maior

Seleção Nacional de Futebol Sub21 da Noruega estagiou em Rio Maior

A Seleção Nacional de Futebol Sub21 da Noruega estagiou no Complexo Desportivo de Rio Maior entre os dias 21 e 24 de março. Esta seleção, que já conta com alguns jogadores profissionais, ficou alojada no Centro de Estágios e efetuou os treinos no Estádio Municipal.

Na sexta-feira a equipa saiu de Rio Maior pela hora de almoço e ao fim da tarde, realizou um jogo de preparação com a Seleção de Portugal, liderada por Rui Jorge. A seleção portuguesa de sub-21 venceu por 3-1, em jogo de preparação para o Euro2017. Os golos de Portugal foram marcados por Gonçalo Paciência, aos 44 minutos, de grande penalidade, Rúben Semedo, aos 59, e Diogo Jota, aos 89.