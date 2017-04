Taça da Europa com triatletas de Rio Maior

Com participação positiva na 2ª etapa da Taça da Europa de Triatlo, Alexandre Ribeiro está na Seleção Nacional

No primeiro fim-de-semana de abril de 2017, Quarteira recebeu a 2ª etapa da Taça da Europa de Triatlo.

O atleta olímpico, João Pereira, ficou no primeiro lugar no grupo de Elites, num evento que ficou marcado pelo regresso da atleta Vanessa Fernandes à modalidade.

Em Juniores, Alexandre Ribeiro, atleta do Rio Maior Triatlo, em representação da Selecção Nacional, alinhou à partida com o nº 58 e conseguiu ficar em 35º lugar no meio de 75 dos melhores atletas juniores de vários países tendo sido o 7º português a cortar a meta, com a vitória a sorrir ao espanhol Alberto Gonzalez, seguido dos portugueses Duarte Brás e Vasco Vilaça.

Nesta prova que à partida se sabia que iria ser bastante dura pela qualidade dos atletas, Alexandre Ribeiro acabou por sentir algumas dificuldades na natação, com os atletas mais velhos e experientes a levarem a melhor, acabando por sair com algum atraso da água o que acabou por lhe condicionar o resto da prova apesar de no ciclismo e na corrida ainda ter conseguido recuperar algumas posições. Ainda assim, como primeira internacionalização do atleta em Triatlo, este resultado é positivo pois é de salientar que este escalão a nível internacional é de 4 anos, sendo que o atleta está no seu primeiro ano e só se encontravam 4 atletas desta idade em prova.

No mesmo dia realizou-se no mesmo local a 2ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo que contou com a participação de perto de 400 inscritos nos vários escalões e onde o Rio Maior Triatlo participou com 2 atletas no escalão de cadetes, com Diogo Serralheiro a ficar na 16ª posição e o João Silva na 19ª posição.

No final da tarde Alexandre Ribeiro acabou por se juntar aos restantes atletas selecionados para um estágio com a Selecção Nacional em Vila Real de Santo António.

Texto e fotos: Fátima Ferreira