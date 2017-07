Taipei 2017: Susana lidera Missão Portuguesa

Taipei 2017: Missão Portuguesa foi apresentada no Estádio Universitário de Lisboa.

A Missão Portuguesa à Universíada de Taipé, chefiada pela ex-atleta olímpica Susana Feitor e pelo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Daniel Monteiro, conta com 66 atletas e foi apresentada na passada terça-feira, dia 18 de julho, pelas 17h30, no Estádio Universitário de Lisboa.

Antecedida de uma reunião da delegação portuguesa, a cerimónia pública decorreu ao fim da tarde, com a apresentação dos atletas, a participação das respectivas equipas técnicas e dirigentes das Federações parceiras da FADU e a informação dos detalhes sobre a participação portuguesa na Universíada de Taipé.

Estiveram presentes o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Paula Cardoso, e o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.

A 29ª edição das Universíadas de Verão (Taipei 2017 Summer Universiade) está agendada para os dias 19 a 30 de Agosto em Taipé, capital da República da China (Taiwan).

Entretanto a 30ª edição das Universíadas de Verão está já agendada para os dias 3 a 14 de julho de 2019, na cidade italiana de Nápoles.