Tarantini: a conciliação do Sucesso Desportivo e Escolar

O jogador profissional de futebol Tarantini veio a Rio Maior falar de Conciliar o Sucesso Desportivo e Escolar – a gestão de uma carreira profissional

Tarantini, esteve na terça-feira, dia 21 de fevereiro, em Rio Maior, numa conferência sobre o tema Conciliar o Sucesso Desportivo e Escolar – a gestão de uma carreira profissional.

Num auditório repleto, o futebolista do Rio Ave Futebol Clube, Tarantini, o treinador-adjunto do Centro de Alto Rendimento de Natação, Bruno Dias e a marchadora olímpica, Inês Henriques estiveram à conversa com os jovens atletas e estudantes, trocando ideias sobre a importância de praticar desporto, competir e estudar.

Esta iniciativa foi promovida pela Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), sendo dirigida a jovens que conciliam os treinos, a competição desportiva e os estudos, como é o caso do grupo de nadadores que integram a formação do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação.

A UAARE é um projeto piloto de apoio aos estudos, coordenado a nível nacional pelo professor Vitor Pardal. Em Rio Maior a coordenação está a cargo do professor Luís de Deus, da Escola Secundária, que acompanha os planos pedagógicos dos atletas do CAR de Natação.

Nesta sessão esteve presente o vereador de Desporto da Câmara Municipal de Rio Maior, João Lopes Candoso, e a presidente do conselho de administração da Desmor, Diva Cobra.

Tarantini lançou recentemente um projeto que pretende sensibilizar e ajudar jogadores de futebol e os desportistas em geral, a gerir as expectativas e o final das suas carreiras.

Saiba mais em www.tarantini.pt