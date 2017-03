Tasquinhas de Rio Maior apresentam-se a 14 de março

Tasquinhas de Rio Maior 2017 — apresentação prévia a 14 de março

A 31ª edição das Tasquinhas de Rio Maior realiza-se de 24 de março a 2 de Abril de 2017.

A casa das Tasquinhas de Rio Maior é o Pavilhão Multiusos da cidade.

Como as edições anteriores mais recentes, a edição deste ano terá:

24 tasquinhas no piso térreo;

75 stands de empresas e instituições;

Espaço Show Cooking (1º andar);

Espaço Música e Café (1º andar);

Tendas exteriores de Doçaria e Artesanato com 55 stands;

E o habitual TasquinhasFest, reservado aos bares e dj’s.

Recorda-se que as Tasquinhas de Rio Maior resultam de uma parceria entre o Município, a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior e as coletividades locais. São estas últimas que se encarregam de apresentar as iguarias que os visitantes poderão degustar durante os 10 dias desta feira da gastronomia regional.

A receita auferida na tasquinha de cada associação constitui uma forma de financiamento para as diversas atividades culturais, recreativas e desportivas que a associação desenvolve ao longo do ano.

As Tasquinhas de Rio Maior são consideradas de interesse para o turismo nacional e foram vencedoras do prémio Turismo do Ribatejo na categoria Melhor Gastronomia em 2014.

A edição deste ano será apresentada na próxima terça-feira, dia 14 de março, no Cineteatro de Rio Maior.