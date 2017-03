Tasquinhas de Rio Maior em linhas gerais

31ª edição das Tasquinhas de Rio Maior apresentada na terça-feira, 14 de março

Com a presença de Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da presidente da Câmara Isaura Morais, vereadores, autarcas de Juntas de Freguesia, outros convidados e com as boas vindas dadas musicalmente pela Bagatuna, foram apresentadas nesta terça-feira, à tarde, as Tasquinhas 2017.

Com cerca de 80 000 euros de orçamento, as Tasquinhas de Rio Maior são hoje um evento sustentável, afirmou o vereador dos Mercados e Feiras, João Lopes Candoso. Envolvem mais de 2 000 voluntários desde a sua preparação até ao último dia de funcionamento. Dão-lhes corpo as associações e coletividades do concelho, em prol de cujas atividades revertem as eventuais receitas as quais constituem importante complemento aos apoios anuais que recebem do Município e às que resultam de outras iniciativas nas respetivas comunidades.

Registe-se como curiosidade relevante que poderá refletir-se num aumento de criatividade e qualidade de cada tasquinha, que as associações e coletividades já deitaram mãos ao trabalho de preparação das respetivas tasquinhas no Pavilhão Multiusos, quando geralmente o fazem na última semana antes do arranque do evento se não mesmo, nalguns casos, no próprio dia.

Como habitualmente, no rés-do-chão do Pavilhão Multiusos haverá 24 tasquinhas com gastronomia regional além de alguns stands de produtos alimentares tradicionais. O 1º andar será preenchido pelos expositores das atividades económicas, e os espaços Café & Música e Show Cooking. Na tenda exterior estará o artesanato, a doçaria e o espaço TasquinhasFest.

As Tasquinhas de Rio Maior serão alvo de promoção na Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza de 15 a 19 de março na FIL. O Município tem stand próprio na grande espaço da ERTAR, que é o maior do certame. “De ano para ano o stand de Rio Maior tem vindo a ser cada vez mais procurado pelos visitantes da BTL, quer pela qualidade do próprio stand quer dos produtos que apresenta”, comentou a propósito o vice-presidente, Carlos Frazão Correia. No sábado, a partir das 15h00, tanto ele com a presidente da Câmara estarão ali presentes, numa mostra de produtos regionais, nomeadamente azeites, vinhos e doçaria. Para este autarca a presença do concelho na BTL tem vindo a refletir-se num crescendo de visitantes, principalmente nas Salinas de Rio Maior, que em 2016 se terá cifrado em cerca de 12 000. Não duvida mesmo que “Rio Maior é reconhecido cada vez mais como uma potência regional do turismo”.

A realizarem-se de 24 de março a 2 de abril, coincidem, no dia 1, com o Grande Prémio de Rio Maior em Marcha Atlética, o que será mais um atrativo para trazer visitantes à cidade e ao certame.