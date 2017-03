Tejo Cup 2017 já tem patrono

Na Tejo Cup 2017, Simão Sabrosa sucede a Vitor Baía

A Fase Final do Tejo Cup está marcada para o dia 1 de maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento e o patrono este ano é Simão Sabrosa.

A primeira fase da Tejo Cup decorrerá:

No dia 1 de abril, sábado, das 15h00 às 19h00 para os SUB13 em Mação e Pontével.

No domingo, 26 março das 15h00 às 19h30 para os SUB14 em Boleiros e Foros de Salvaterra.

O torneio Tejo Cup irá envolver cerca de 200 jogadores, em 12 seleções, de um universo de 1200 atletas.

Simão Sabrosa foi um dos mais talentosos jogadores do futebol português. Jogou no Sporting, Barcelona, Benfica, Atlético de Madrid, Besiktas e Espanhol.

Estreou-se pela Selecção no dia 18 de novembro de 1998 com apenas 19 anos de idade, contra Israel. Sabrosa não participou no Mundial de 2002 devido a lesão, mas veio a participar dois anos depois no UEFA Euro 2004. Neste torneio jogou em três da seis partidas realizadas por Portugal. Tornou-se notável no jogo frente à Inglaterra onde cruzou a bola para o golo do empate de Hélder Postiga. O jogo acabaria por ser decidido na marcação de grande penalidades, com a seleção portuguesa a levar a melhor, por 6-5, depois do 2-2 nos 120 minutos de jogo já com prolongamento.

A 5 de julho de 2004, Simão Sabrosa foi feito Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Fonte: A.F.S.