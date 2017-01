Tendências de novos produtos e nichos de mercado

Agrocluster Ribatejo ajuda a identificar tendências de novos produtos e nichos de mercados

O Agrocluster Ribatejo, no âmbito do projeto Agrocapacita, vai realizar na terça-feira, dia 17 de janeiro, pelas 14h00, no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, um seminário sobre o tema O Consumidor e os Nichos. O objetivo é preparar os empresários para a identificação de tendências de novos produtos, segmentos e nichos de mercado.

No primeiro painel da sessão, Joel Nascimento, consultor especialista de Consumer Relation & STP, vai falar e dar a conhecer diversos perfis de consumidor, debruçando-se sobre as características do comprador e o processo de decisão que conduz à compra.

Na segunda parte da sessão, Catarina Laureano, responsável de desenvolvimento de novos produtos do Pingo Doce, irá abordar o tema «Novos Segmentos e Novos Nichos de Mercado»; os empresários presentes poderão abordar questões relacionadas com a análise, identificação e antecipação de formas emergentes de procura de produtos alimentares, ferramenta importante para as empresas alimentares no intuito de construir propostas que atendam aos desejos dos novos públicos-alvo.

Este seminário faz parte de um ciclo de seminários previstos no âmbito do Agrocapacita, projeto financiado pelo Alentejo 2020 que serve para preparar as empresas do setor para enfrentar os desafios que decorrem de dinâmicas de mercados altamente exigentes e competitivos, exigindo um esforço de inovação crescente, para o qual o acesso à informação é fator crítico de sucesso, com recurso a informações sobre as tendências de consumo avaliadas num grupo restrito e atualmente estratégico de consumidores «Geração Millenium».

As inscrições neste seminário são gratuitas, mas obrigatórias, devendo os interessados remeter a sua inscrição para o e-mail geral@agrocluster.com, com o nome do participante, da empresa e um contacto telefónico.