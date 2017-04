Tiago Campos convocado para estágio nacional

Nadador do CNRM Tiago Campos está convocado para estágio nacional na cidade de Rio Maior

Este fim de semana, a 29 e 30 de abril, a Federação Portuguesa de Natação vai realizar no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação (CAR – Natação) o 2º Estágio de Controlo, Avaliação e Preparação da Seleção Nacional Júnior.

No início desta semana a Federação divulgou os jovens nadadores convocados, estando entre eles Tiago Campos, do Clube de Natação de Rio Maior.

Os outros convocados são:

– António Pinto (Lousada Séc. XXI);

– Beatriz Viegas (Tavira NC);

– João Machado (SFUAP);

– Inês Henriques (Pimpões);

– Inês Rocha (Aquático Pacense);

– Tiago Costa (Sporting);

– e Raquel Pereira (Sport Algés e Dafundo).

A acompanhar este estágio no CAR – Natação vai estar o diretor técnico nacional, José Machado, com os treinadores convidados, Bruno Dias, do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior e André Ribeiro da Federação Portuguesa de Natação.