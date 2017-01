Torneio das Associações de Pessoas com Diabetes

Rio Maior recebeu torneio de futsal das Associações de Pessoas com Diabetes

No sábado, 14 de janeiro, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior decorreu o primeiro Torneio de Futsal 2017 das Associações de Pessoas com Diabetes, promovido pela equipa DiabPT United, da qual fazem parte membros do Núcleo Jovem da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (NJA) e da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP).

Participaram no torneio equipas das duas associações.

Presente a manager da DiabPT United, Jenifer Duarte.

O objetivo do torneio foi “desmistificar a diabetes e promover uma competição saudável”. A este propósito, já Alexandra Costa, coordenadora do NJA havia dito que pretendiam “mostrar que o desporto deve ser uma realidade para todas as pessoas, aliando o estilo de vida saudável a uma boa compensação da diabetes, e que é possível ser praticado de forma intensa e competitiva”.