Triatletas de Rio Maior em controlo de treino no Jamor

Em 25 e 26/2/2017 a Federação Portuguesa de Triatlo realizou no Complexo Desportivo do Jamor um controlo de treino para as selecções nacionais, com o objetivo de avaliar a forma de atletas com potencial para representarem a Selecção Nacional na temporada de 2017.

Quatro atletas do Rio Maior Triatlo Clube foram convocados para o referido controlo: os cadetes, Alexandre Ribeiro, Xavier Adrião e Gonçalo Oliveira e o juvenil Alexandre Montez.

O controlo teve início no sábado de manhã com as provas de Atletismo, com os juvenis (2º ano), os cadetes e os juniores a realizarem os 3 000 metros seguindo-se os 400 mestros e os sub 23 e os seniores a fazerem os 5 000 metros.

De tarde foi testado o segmento de Natação, com todos os atletas a realizarem testes de velocidade aos 100 metros, e testes de resistência, aos 1 000 metros.

Para o domingo ficaram reservados os testes de Ciclismo, com os atletas a prestarem provas em bicicleta estática com recurso a potenciómetro sendo que os juvenis realizaram testes de 3 minutos e os restantes de 20 minutos.

O ambiente que se viveu neste fim de semana ficou marcado pela boa disposição e alegre camaradagem entre todos, e onde os resultados obtidos fazem prever uma excelente época desportiva para os nossos jovens atletas de Rio Maior — relata Fátima Ferreira.