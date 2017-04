Um Dia no Campo para 1 500 crianças e idosos

1 500 crianças e idosos vão passar Um Dia no Campo… em Azambuja

O Município de Azambuja vai reeditar a atividade Um Dia no Campo…, na próxima sexta-feira, dia 28 de abril. A iniciativa decorrerá nos antigos viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), na Estrada Nacional 366, junto a Aveiras de Baixo, entre as 10h00 e as 15h00.

O evento contará com cerca de 1 500 participantes, entre crianças do ensino pré-escolar, do 1º ciclo e de vários centros ATL, bem como dos utentes da Cerci-Flor da Vida e de idosos de diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social. Na organização da atividade, os serviços municipais contam com a colaboração de várias entidades que apresentarão ateliês com informação e experiências relativas à proteção da Natureza. Com esta ação o Município azambujense pretende contribuir para a defesa e valorização das florestas, da agricultura e do meio ambiente bem como motivar os cidadãos, sobretudo os mais jovens, para o uso racional dos recursos naturais.

A própria autarquia ter vários setores a participar; a Ação Social com os temas «Viagem do Sentir» e «Arca Mágica», a Cultura apresentará a oficina «Cana Rachada» e a equipa das bibliotecas municipais convida para «Contos no campo». Haverá, ainda, atividade física, atividades de enriquecimento curricular, uma discoteca «Disco Kids», e estarão presentes a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens com a proposta «A brincar e a sorrir vamos proteger», a Juventude com o ateliê «Brincar com origami», o Ambiente com o ateliê «Ciência ou Magia», o Gabinete de Inserção Profissional com o tema «À Descoberta das Profissões», e a Universidade da Terceira Idade com «Artes recicladas».

A iniciativa conta com um grande conjunto de entidades parceiras, com áreas de atividade ligadas ao Ambiente, e que as apresentarão nos seus ateliês: