Uma viagem pelos melhores vinhos da região

Viagem ao encontro dos melhores néctares da região

Foi no dia 14 de março de 2017, que um grupo de cerca de 20 riomaiorenses embarcou em mais uma jornada de enoturismo por distintas quintas da região. Foi uma jornada ao encontro dos melhores néctares, ao encontro de outros riomaiorenses!

O dia começou aqui bem perto, entre Rio Maior e Caldas da Rainha, próximo de Mosteiros, nos Vinhos Cortém, no lugar que Cristopher Price e a alemã Helga Wagner fundaram em 2004. Já lá vão uns anos, em que fizeram uma viagem a esta região e por ela se apaixonaram. Trabalharam na área da edição de som no cinema internacional e agora, no lugar que adquiriram em Cortém, dedicam-se aos vinhos biológicos. Neste belo lugar, com as vinhas em fundo, a comitiva foi recebida com distinção, com petiscos a acompanharem a prova de vinhos.

Seguiu-se uma visita à Casa das Gaeiras, histórico palácio da região, rodeado de cuidados jardins românticos, uma casa que habitualmente é cenário de filmes e telenovelas. A Casa das Gaeiras, localizada em Óbidos e fundada no séc. XVIII, é desde cedo um ícone nos vinhos de qualidade da região de Lisboa. Da história constam prémios reconhecedores da pioneira qualidade dos vinhos desta casa, já desde o final do séc. XIX, e é certo que foi a Casa das Gaeiras o primeiro produtor a engarrafar vinhos de qualidade na região. Aqui a prova de vinhos aconteceu precisamente nos jardins da casa apalaçada, propriedade da família Pinto Basto. Os vinhos são produzidos e comercializados pelo grupo Parras Wines, posicionado entre os 10 maiores grupos económicos que operam no sector do vinho em Portugal.

O almoço foi servido com excelência no lugar de Vale Zias, em Cercal, projeto de enoturismo muito recente, uma aposta de Manuel Arsénio e família, que bem receberam num local criado para provas de vinhos, eventos, apresentações, turismo de natureza e gastronomia. Após o almoço, seguiu-se uma visita às vinhas de onde sai o vinho Vale Zias, a partir de castas Syrah.

O dia terminou, sempre com a Serra de Montejunto presente no cenário, em Alguber, na Quinta de Porto Nogueira. Quinta com muita histórica e agora uma aposta de riomaiorenses. António Barreira, filho do empresário José Barreira, proprietário do Hotel RM em Rio Maior, foi o anfitrião em mais uma prova de vinhos que estão agora a começar a ser lançados no mercado, mas sobre esta quinta desenvolveremos mais o assunto proximamente.

Texto e fotos: Manuel Silva