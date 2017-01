Três ideias de negócio vão ser premiadas. Os vencedores do II Concurso Incubar+Lezíria serão revelados a 12 de janeiro em Rio Maior

O júri do II Concurso de Ideias de Negócio no âmbito do Incubar+Lezíria, que desta vez se centrou nas temáticas da inovação no desporto, saúde e bem-estar, vai reunir no dia 12 de janeiro de 2017, próxima quinta-feira, para apurar os três projetos vencedores.

Nesta sessão de júri, que decorrerá na Escola Superior de Desporto de Rio Maior pelas 14h30, serão avaliadas as apresentações pré-selecionadas que integraram as 36 candidaturas recebidas. Além de Domingos Soares de Oliveira, CFO da Benfica SAD, Pedro Libano Monteiro, administrador do Hospital da Luz, e Matteo Cerrutti, diretor de Inovação do Holmes Place, convidados pelos promotores do projeto a integrar o júri, fazem ainda parte do mesmo o professor Manuel Laranja, especialista em Inovação, a presidente da direção do NERSANT, Maria Salomé Rafael, o diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, João Moutão, e a presidente do conselho de administração da Desmor, Diva Cobra.

Aos três projetos vencedores será atribuído um conjunto de benefícios: a pré-incubação física para desenvolvimento do projeto, em sistema de co-working reservado, por um período de três meses na Startup Santarém ou no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, a incubação física (pós-início de atividade) em sistema de co-working reservado por um período de 6 meses na Startup Santarém ou no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, a participação num Programa de Aceleração da Startup Santarém apoiado por uma equipa de consultores e mentores de referência, a participação no NERSANT Business e ainda uma bolsa monetária para transformação da ideia de negócio em iniciativa empresarial.

Este foi o segundo concurso de ideias de negócio no âmbito do Incubar+Lezíria, programa dinamizado pelo NERSANT, Instituto Politécnico de Santarém, Agrocluster Ribatejo e Desmor, que visa promover o empreendedorismo qualificado e criativo e apoiar empreendedores na criação e consolidação de novas empresas na região da Lezíria do Tejo. No âmbito do mesmo projeto, serão ainda lançados mais dois concursos de ideias de negócio.