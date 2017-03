VII Torneio de Futebol de 7 Mais Lezíria já tem calendário estabelecido para Rio Maior

Na passada quarta-feira, 15 de março realizou-se o sorteio do VII Torneio de Futebol de 7 Mais Lezíria 2017 – Veteranos.

O calendário de jogos resultante do sorteio, com as datas e respetivos horários. pode ser consultado a seguir.

Como se vê o Torneio arranca no próximo dia 7 de abril, sexta-feira.

Participam nesta prova as equipas de Arrouquelas, Assentiz, Footsenior, Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, e a de Asseiceira.