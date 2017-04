Cistercienses: promotores e exploradores das potencialidades da água – uma visita ao antigo sistema hidráulico da Abadia de Alcobaça

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios realiza-se no dia 22 de abril, sábado, com início às 9 horas e 30 minutos, uma visita ao antigo sistema hidráulico da Abadia de Alcobaça.

A visita terá início em frente do Mosteiro e terminará cerca das 17 horas. Pretende mostrar o importante contributo dos mosteiros para o conhecimento hidrotécnico medieval e o eficaz aproveitamento dos recursos hídricos, como caminho para a sustentabilidade global.

Os participantes, em número limitado a 30 pessoas, deverão trajar fato informal (calças e ténis), sendo que o percurso inclui o reconhecimento do sistema adutor, num trajeto rural.

Dado que uma parte da caminhada inclui um segmento subterrâneo (facultativo), os participantes deverão levar consigo uma pequena lanterna.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser feita até ao próximo dia 17 de abril, através do e-mail visitas@malcobaca.dgpc.pt ou pelo telefone 262 505 120.