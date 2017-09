Visita ao Património Geológico e Mineiro de Rio Maior

EICEL1920 e Terra Chã organizam visita ao Património Geológico e Mineiro do Concelho de Rio Maior.

A direção da EICEL1920, Associação para a Defesa do Património e a Cooperativa Terra Chã estão a organizar uma Visita ao Património Geológico e Mineiro do Concelho de Rio Maior, a ter lugar no próximo dia 23 de setembro, sábado, integrada no programa nacional das Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema Património e Natureza.

Programa

14h30 – Visita guiada ao antigo complexo mineiro do Espadanal. Concentração na antiga fábrica de briquetes da Mina do Espadanal.

16h00 – Visita guiada à Gruta das Alcobertas, com percurso pedestre a partir da Cooperativa Terra Chã.

18h30 – Assinatura de Protocolo de Colaboração entre a EICEL1920 e a Cooperativa Terra Chã.

19h30 – Jantar na Cooperativa Terra Chã (mediante inscrição).

Inscrição prévia gratuita através dos seguintes números de telemóvel:

914 590 062

ou 939 311 063.

♦ Em Alcanena o tema para estas jornadas é «O Homem e as Serras – A Humanização da Paisagem Cársica».

No município de Alcanena «O Homem e as Serras – A Humanização da Paisagem Cársica» vai ser motivo de um Percurso Pedestre a realizar-se no dia 23 de setembro, na Serra de Santo António, integrado nas Jornadas Europeias do Património 2017.

Trata-se de uma iniciativa da Cov’Altas – Associação Cultural e Ambiental.

O percurso incluiu visita aos principais locais de interesse natural, histórico e patrimonial da localidade, o contacto com a vivência e testemunhos de séculos de humanização da paisagem natural, a descoberta do Património e Natureza, das pessoas, lugares e histórias.

A concentração está marcada para as 9h, no Largo da Igreja de Serra de Santo António. O percurso, com um grau de dificuldade médio, realizar-se-á entre as 9h e as 14h, sendo de participação gratuita.

Os participantes deverão levar vestuário e calçado confortável e impermeável.