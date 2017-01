Vitamina D – primeiro estudo em Portugal

Falta de vitamina D pode estar a ser um problma de saúde pública em Portugal

Segundo uma notícia da ALERT Life Sciences Computing, S.A., publicada no dia 15 de Novembro de 2016, há sérias suspeitas de que a falta de vitamina D esteja a ser um problema de saúde pública na população portuguesa. Esta suspeita deriva de um estudo coordenado pela Administração Regional de Saúde do Norte, levado a efeito entre Fevereiro e Abril de 2016 e que envolveu cinco centros de saúde do Porto, tendo-se concluído que na amostra de 316 utentes, 264 (83,65%) apresentavam níveis inadequadamente baixos de vitamina D.

O estudo envolveu seis médicos e o seu coordenador, Bruno Morrão, diz que apesar das limitações dificultarem a extrapolação para a população em geral, há em Portugal um potencial risco desta hipo vitaminose na população adulta “saudável.”

Esta é então mais uma informação útil sobre saúde, que espero influencie médicos e doentes a solicitarem o doseamento da vitamina D mediante uma simples análise ao sangue. Não o fazer, corresponde ao enorme risco de manter uma situação que a médio/longo prazo, originará o agravamento ou constituição de graves problemas de saúde, conforme referem inúmeros estudos sérios levados a efeito em competentes centros de pesquisa internacional.

Nota: Texto não conforme ao Acordo Ortográfico.