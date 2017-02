Workshop para uma saúde melhor em Lisboa e Vale do Tejo

Plano Nacional de Saúde procura uma estratégia para uma saúde melhor em Lisboa e Vale do Tejo

O Plano Nacional de Saúde é o instrumento-base das políticas de saúde. Partindo dos perfis da população, fixa objetivos em termos de melhoria da saúde das populações e redução das desigualdades, bem como uma estratégia para os atingir.

O Plano Nacional de Saúde (Revisão e Extensão a 2020) tem como grandes metas a redução da mortalidade prematura – população com menos de 70 anos – para menos de 20%, o aumento em 30% da esperança de vida saudável aos 65 anos e a redução dos fatores de risco relacionadas com as doenças não transmissíveis (nomeadamente, o consumo e a exposição ao fumo do tabaco e a obesidade infantil).

Os Planos Locais de Saúde, por seu turno, além de serem instrumentos de descentralização da implementação das políticas nacionais, procuram, ao nível regional, combater as desigualdades e identificar os recursos humanos, técnicos e financeiros para atingir os objetivos traçados no Plano Nacional.

Com vista a apresentar objetivos e promover junto dos parceiros da comunidade a discussão sobre as estratégias a adotar, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) realiza um Workshop Regional, já nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

O workshop terá lugar em Cascais, na Casa das Histórias Paula Rego, e conta com a presença do diretor geral da Saúde, Francisco George, e do diretor executivo do Plano Nacional de Saúde, Rui Portugal, além de autarcas e responsáveis de unidades e de estruturas regionais de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.