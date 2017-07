22 de julho é Dia Mundial do Cérebro

O AVC é um ataque cerebral, prevenível e tratável!

Artigo assinado pela Professora Doutora Elsa Azevedo, Neurologista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa do AVC e da Portugal AVC

Este ano a Federação Mundial de Neurologia (WFN) escolheu o acidente vascular cerebral (AVC) como tema para o Dia Mundial do Cérebro, 22 de julho. A Sociedade Portuguesa do AVC associa-se à WFN e à Sociedade Portuguesa de Neurologia na divulgação desta comemoração, fornecendo material informativo e estimulando todos os profissionais de saúde a participarem organizando pequenas ações locais.

Para além do peso do AVC como grande causador de incapacidade permanente e de mortalidade, a relevância da informação à população prende-se muito com o facto de ser uma doença que se pode prevenir e que se pode tratar de forma eficaz na maioria dos casos, se forem cumpridos determinados cuidados. Sim, o AVC é um ataque cerebral, mas pode ser prevenido e tratado!

O AVC deve estar no topo da agenda política em saúde. Deve ser chamada a atenção para a eliminação do tabaco, e devem ser implementadas leis neste sentido. O perigo da pressão arterial elevada deve ser conhecido e devem ser disponibilizadas medicações a custo favorável. As Unidades de AVC devem ser estabelecidas em todos os Hospitais diferenciados. Deve ser assegurada a existência de medicamentos para eliminar o trombo e a sua utilização atempada. Devem ser estabelecidos centros e programas de reabilitação.

Informações úteis sobre o AVC:

1. O AVC é frequente: 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre um AVC na vida

2. O AVC pode afetar qualquer um: homens e mulheres, crianças e idosos podem ser vítimas de um AVC.

3. O AVC ocorre subitamente: a maioria dos AVCs parece um “ataque” imediato, com sintomas e incapacidade súbita.

4. O AVC pode ser incapacitante: quase 30% dos sobreviventes sofrerá de incapacidade permanente.

5. O AVC pode ser mortal: quase 30% das pessoas com AVC acaba por morrer na sequência desta doença.

6. Mas o AVC é prevenível: metade dos AVCs poderiam ser prevenidos controlando a pressão arterial e deixando de fumar.

7. O AVC é tratável: o tratamento adequado na fase aguda pode reduzir as taxas de morte e incapacidade em 50%.

8. Uma vida sem incapacidade é possível: 70% das pessoas com AVC pode ter uma vida independente com tratamento precoce e reabilitação.

Como posso ajudar a prevenir o AVC?

1. Promova a medição regular e controlo da pressão arterial e não adicione sal aos alimentos; 30% dos AVC podem ser prevenidos baixando a pressão arterial.

2. Divulgue a necessidade de deixar de fumar; parar o uso do tabaco pode reduzir o AVC em 35%.

3. Controle diabetes e colesterol. Os valores de colesterol e glicose devem estar dentro do normal.

4. Exercício diário: 30 minutos de exercício diário pode diminuir o risco de AVC em 20%.

5. Controle o peso: A obesidade aumenta o risco vascular, evite-a. Aumente a ingestão de vegetais.

6. Fibrilhação auricular: verifique periodicamente se as suas pulsações cardíacas são rítmicas; a fibrilhação auricular é uma arritmia que aumenta o risco de AVC, e o risco diminui com a anticoagulação.

7. Placas ateroscleróticas: os depósitos destas placas nas artérias carótidas são uma importante causa de AVC, discuta com o seu médico da necessidade de as detetar.

Como posso ajudar a reduzir a morte e incapacidade devido a AVC?

Saiba detetar o AVC e agir. Aprenda e ensine a família e amigos a detetar os 3 Fs – FACE, FORÇA, FALA.

Se acha que alguém pode estar a sofrer um AVC peça-lhe para fazer o seguinte:

FACE: Peça à pessoa para sorrir. Um dos lados da cara está paralisado?

Peça à pessoa para sorrir. Um dos lados da cara está paralisado? FORÇA: Peça à pessoa para levantar os braços. Um dos braços descai?

Peça à pessoa para levantar os braços. Um dos braços descai? FALA: Peça à pessoa para repetir uma frase simples. As palavras saem “enroladas”? A pessoa consegue facilmente repetir a frase ou tem dificuldade em falar ou compreender?

Peça à pessoa para repetir uma frase simples. As palavras saem “enroladas”? A pessoa consegue facilmente repetir a frase ou tem dificuldade em falar ou compreender? TEMPO: Se a pessoa tem algum destes sintomas o tempo é fundamental. Ligue para o 112 e faça com que ela seja transportada imediatamente à urgência hospitalar.

É importante melhorar os cuidados ao doente que teve um AVC:

Divulgação: Ajude a que os outros conheçam os sintomas do AVC, espalhe a mensagem dos 3 Fs.

Ação urgente: Se acha que alguém na sua presença está a ter um AVC ligue o 112.

Tratamento precoce em Unidade de AVC: os doentes com AVC devem ser admitidos em Unidades de AVC especializadas.

Usar mais o tratamento trombolítico intravenoso: este tratamento deve ser feito até 4 horas e meia após o início dos sintomas de AVC, em doentes com critérios para tal definidos pelo médico especialista em AVC. O tratamento mais precoce é mais eficaz, pois “tempo é cérebro”. Para isso o doente tem que chegar muito cedo ao hospital!!

Trombectomia endovascular: para doentes selecionados com casos graves de oclusão de grandes artérias cerebrais e AVC isquémico, este tratamento por cateterismo pode ser eficaz até às 6 horas após o início, por vezes mais tempo nalguns casos. Mas tem que ser detetado e tratado a tempo para se obterem bons resultados!!

Reabilitação precoce e sustentada: a reabilitação deve começar precocemente, deve ser adequada ao caso clinico e ser sustentada no tempo de acordo com a necessidade do sobrevivente de AVC!

Procure mais informações!

Federação Mundial de Neurologia – www.wfneurology.org/world-brain-day-2017

Sociedade Portuguesa do AVC – www.spavc.org

Portugal AVC – PT.AVC – União de Sobreviventes, Familiares e Amigos – www.portugalavc.pt