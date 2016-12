Mestrado em Economia Social do IPSantarém distinguido

Curso conta com cinco edições e vence prémio mais importante do género, que existe no país

O Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPSantarém foi recentemente distinguido com o «Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2016» na categoria «Formação Pós-Graduada», atribuído pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

A CASES é uma instituição de interesse público, que tem como propósito promover o fortalecimento do sector da economia social, e que através do «Prémio António Sérgio» distingue as instituições pela qualidade da sua oferta formativa de nível pós-graduado, desde especializações, pós-graduações, mestrados e doutoramentos dessa área de estudo.

A candidatura do Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social do IPSantarém foi a escolhida de entre quatro finalistas, sendo as restantes pertencentes ao Instituto Politécnico do Porto, ao Instituto Superior de Serviço Social do Porto, e ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

Para Nuno Jorge, professor e coordenador do Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social, “este prémio é o resultado de um trabalho de equipa, não só da coordenação do curso mas de todos os docentes e alunos, nas cinco edições que o curso já leva e que tem obtido um ótimo retorno por parte de todos os nossos parceiros. Estamos certos de que este prémio irá contribuir ainda mais para a afirmação do curso, no panorama da formação pós-graduada em Gestão de Organizações de Economia Social”.

Além desta distinção, o prémio consiste na atribuição de um montante que deverá ser destinado ao apoio financeiro de alunos na frequência do curso.

O prémio foi divulgado na segunda-feira, dia 12 de dezembro no site da CASES e será entregue em janeiro, no Porto, numa cerimónia pública.