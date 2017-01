Arte Pública Fundação EDP: Visita guiada ao projeto UniArt no Ribatejo

No âmbito do programa Arte Pública Fundação EDP, realiza-se, no sábado, dia 7 de janeiro, uma visita ao projeto UniArt no Ribatejo.

A concentração está marcado para as 14h30, no Centro Cívico de São João da Ribeira, onde poderá ser apreciada a exposição fotográfica e os vídeos dos artistas Nuno Alecrim, Samina, PriscillaBallarin e João Seguro.

Com a participação de Rita Camará das Produções Fixe, e de Leandro Jorge, presidente da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João, a visita guiada, de autocarro, principia às 15h30, fazendo-se pela União de Freguesias de Marmeleira e Assentiz, e São João da Ribeira e Ribeira de São João, com os artistas a apresentarem as suas obras de arte pública e a contar histórias dos processos criativos.

“Democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público são alguns dos objetivos desta iniciativa”, afirmam da Fundação EDP.

Em termos de dispersão geográfica, o programa Arte Pública Fundação EDP estará presente em Trás-os-Montes (Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Miranda do Douro e Mogadouro), Ribatejo (Vila da Marmeleira, Assentiz, São João da Ribeira e Ribeira de São João), Alentejo (Campo Maior, Ouguela e Degolados) e Algarve (Vila do Bispo, Barão de S. João, São Bartolomeu de Messines, Alte e Alportel). Nas diferentes localidades, os projetos são operacionalizados pelos parceiros do seguinte modo: primeira fase de apresentação de artistas; segunda fase de apresentação de propostas; terceira fase de intervenções artísticas; quarta e última fase com visitas guiadas.

Nas localidades transmontanas associadas ao projeto estão os artistas Gabriela Vaz Pinheiro, Nuno Pimenta, Sofia Borges, R2 Design, FAHR 021.3, alunos do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, Cristina Mateus, Fernando José Pereira, MAR, Pedro Almeida, Miguel Schreck e Ricardo Santos. No Ribatejo, as intervenções estão a cargo do artista João Seguro, SAMINA, Alecrim e Desejos Urbanos. Silveirinha, NADA, ORPHÃO e André Clérigo são os artistas envolvidos nas intervenções no Alentejo. Já na região algarvia, XANA, Mariana A Miserável, Jorge Pereira, Menau, Padure, Susana Gaudêncio e Tiago Batista protagonizam o projeto.